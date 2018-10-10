'Aykut Kocaman'dan kalan ekip, Cocu'ya bilerek yanlış bilgiler vermiş'

İŞTE ÇOK CİDDİ İDDİALAR BULUNAN O YAZI...

"...Herkes eteğindeki taşı döktüğüne göre, ben de bir Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi dostumdan edindiğim ipuçlarını yazayım; doğru değilse bile bugün açıklama yapması beklenen sayın Ali Koç'a 'yok öyle bir şey' deme fırsatı yaratayım. Ancak bir ufak notla başlayayım: Söz konusu Divan Kurulu üyesi, sayın Koç'un kazandığı seçim arifesinde Aziz Yıldırım'dan 'eşine beleş üyelik' gibi ufak çaplı bir 'seçim rüşveti' teklifi aldığını anlatmış, ben de aynen yazmıştım... Ali Koç da benim yazımı referans göstererek Aziz Yıldırım'ın adil seçimi sabote ettiğini açıklamıştı. Yani en azından Ali Bey'in 'doğruluk' konusunda bir şüphesi olmaması gerek."