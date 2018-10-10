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Benzema'ya milli takım kapısı kapandı

Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, 'de forma giyen 'ya milli takım kapısının kapandığını söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 16:40
Benzema'ya milli takım kapısı kapandı

Ülke basınına konuşan Le Graet, 2015'ten bu yana milli takıma seçilmeyen Benzema'nın form grafiğine değinerek, "Benzema'nın Milli Takımı'na seçilme şansı kalmadı. Uzun zamandır form durumu da zaten çok düşük." dedi.

Benzema ile Fenerbahçe'de forma giyen arasındaki davaya da değinen Başkan Le Graet, "İkili arasındaki dava 3-4 yıldır devam ediyor. Kararın şimdiye kadar çoktan çıkması gerekirdi. Bu konu da Benzema'nın durumunu zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Benzema hakkında devam eden dava, "Mathieu Valbuena'nın mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında yürütülüyor. Davada, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülüyor.

Söz konusu suçlamalarla ilgili ve diğer sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmış, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps da bu nedenle Benzema'ya milli takım kapısını kapatmıştı. Deschamps, Cezayir asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil etmemesinden dolayı, ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.


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Benzema'ya milli takım kapısı kapandı
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