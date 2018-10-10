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Buffon Kadıköy’ü unutamamış

Giriş Tarihi: 10.10.2018
KARIYERINI PSG'de sürdüren efsane file bekçisi , kendisini en çok heyecanlandıran stadyumlar arasında Fenerbahçe Stadı'na da yer verdi... 40 yaşındaki İtalyan oyuncu, Instagram'da bir taraftarın, "Seni en çok heyecanlandıran stadyumlar hangileri?" sorusuna "Birçok stat var. Liverpool'un stadı Anfield, Rangers'ın stadı ve Fenerbahçe'nin stadı birkaçı... Gürültüden ötürü buralarda ilk 15-20 dakikada konsantrasyon sorunu yaşamıştım" yanıtını verdi. Buffon, 1998'de Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Kupası karşılaşmasında Parma'nın kalesini korumuştu.
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Buffon Kadıköy’ü unutamamış
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