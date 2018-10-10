Buffon Kadıköy’ü unutamamış

KARIYERINI PSG'de sürdüren efsane file bekçisi Gianluigi Buffon
, kendisini en çok heyecanlandıran stadyumlar arasında Fenerbahçe Stadı'na da yer verdi... 40 yaşındaki İtalyan oyuncu, Instagram'da bir taraftarın, "Seni en çok heyecanlandıran stadyumlar hangileri?" sorusuna "Birçok stat var. Liverpool'un stadı Anfield, Rangers'ın stadı ve Fenerbahçe'nin stadı birkaçı... Gürültüden ötürü buralarda ilk 15-20 dakikada konsantrasyon sorunu yaşamıştım" yanıtını verdi. Buffon, 1998'de Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı UEFA
Kupası karşılaşmasında Parma'nın kalesini korumuştu.