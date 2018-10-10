Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'de soğuk savaş bitti

'de bitti

Roberto , ve Mauricio Isla ile görüşen , “Size karşı ön yargılı değilim” dedi. Üç oyuncu da tesislerde daha mutlu bir profil çizmeye başladı.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Fenerbahçe'de soğuk savaş bitti

F.Bahçe'de kaptan Volkan, Aatif ve Dirar'ın Dereağzı'na gönderilmesi ve 'ın yardımcılarının görevden alınması kararı sonrası Samand��ra'nın havasında yumuşama başladı. İkinci dalgada makas yemesi muhtemel olan Soldado, Valbuena ve Isla ile hem sportif direktör Comolli hem de teknik direktör Cocu toplantılar yaptı. Görüşmelerde oyunculara kendileriyle ilgili bir ön yargı olmadığı ve gerektiğinde forma şansı bulacakları anlatıldı. Bu zirve sonrası problemli olarak görülen isimlerin, daha mutlu bir profil çizdikleri gözlendi.

COCU VE COMOLLİ'NİN SAMANDIRA'DA AĞIRLIĞI ARTTI

ISLA'NIN iki maç üst üste 11 oynaması, 'nun sonradan da olsa maçında kullanılması, pozitif havanın yükselmesini sağladı. Ayrıca kadro dışı kararları sonrası, Comolli ve Cocu'nun Samandıra'daki ağırlığı arttı. Yeni dönem için "Artık soğuk savaş bitti. Herkes tesislerde birbiriyle sohbet eder hale geldi" yorumları yapılıyor.

BU SEZON SOLDADO

6 Maç 148 Dakika 0 Gol 1 Asist

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de soğuk savaş bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN