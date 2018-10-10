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Galatasaray'da transfer çalışmaları başlıyor

Galatasaray'da 'in yardımcıları Levent Şahin, , ve Necati Ateş, milli maçlarda santrforları tribünden takip edecekler.

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Galatasaray'da transfer çalışmaları başlıyor
Antalyalya'da Maicon ve Donk'u ileri koyarak galibiyete ulaşan 'in devre arasında önceliği forvet takviyesi.

Galatasaray Yardımcı Antrenörleri Levent Şahin, ve ile Florya'daki ekipte yer alan Necati Ateş'in milli arada golcü mesaisi yapacağı öğrenildi. Yurt dışına milli maçları izlemeye gitmeye hazırlanan sarı-kırmızılı yetkililer, bizzat tribünden takip ederek uygun profilde ve uygun maliyette forvet bakacaklar.

12 yabancıya sahip Galatasaray devre arasında oyuncu satarsa hücum hattına bir değil iki takviye düşünüyor. dışında alternatifi olmayan sarı-kırmızılı takımda son iki maçta Sinan Gümüş ileri uçta oynadı ve sadece bir gol atıldı.

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Galatasaray'da transfer çalışmaları başlıyor
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