Geçmişimi hiç unutmadım

Artık taraftarım
Sarı-kırmızılı camiaya son bir mesajın olacak mı?
Eskiden bir futbolcusuydum, artık bir G.Saray taraftarıyım. G.Saray için en iyisini diliyorum. Serebral Palsi (beyin felci) hastalığı ile mücadele eden çocuklara 20 adet özel engelli bebek arabası hediye ettin. Neler söylemek istersin?
G.Saray gibi önemli kulüplerde
oynarsan insanlara sana gösterdikleri
sevgiyi geri verme şansınız olur.
Özellikle de hasta olan çocuklara... Aslında bu tip yardımları kendime bir sorumluluk gibi görüyorum.
Hayatın
sana sunduğu sağlık ve başarı gibi şeylerin
bir anlamda böyle yardımlarla karşılığını
veriyorsun. Ben hep bu inançla
yaşadım. Tanrı verir, Tanrı alır! Biz
ayrıcalıklıyız, şanslıyız. Az da olsa pastanın bir parçasını dağıtmalıyız.
Ayrıca
ben çok fakir bir aileden geldim. Afrika
(Senegal) kökenliyim... Geldiğim yeri ve geçmişimi
unutmuyorum. Bu tip organizasyonlar
benim için çok önemli. İSTANBUL'A AŞIK OLDUM İstanbul'u nasıl anlatırsın?
GALATASARAY'A gelmeden önce olumsuz
şeyler okumuştum. İstanbul'un imajı
kötü çizilmiş. Gelince çok şaşırdım.
İstanbul'a aşık oldum. Tarihi zenginliğinden ve enerjisinden çok etkilendim.
Ailemi de getirdim, onların da İstanbul'u
keşfetmesini istedim. MİNİKLERE VE AİLELERİNE MORAL VERDİ
"BIR Can Bin Umut Derneği" ile işbirliğine giden Gomis, Bebek'teki Hidden Coffee House'da Serebral Palsi
(beyin felci) hastalığı ile mücadele eden çocuklarla buluştu. 20 adet özel engelli bebek arabası hediye eden Fransız forvet, bol bol fotoğraf çektirip çocuklara ve ailelerine moral verdi.
Bir Can Bin Umut Derneği Başkanı Cansel Kirman, Gomis'e yardım için teşekkürlerini iletti.