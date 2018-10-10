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hiç unutmadım

Giriş Tarihi: 10.10.2018
Geçmişimi hiç unutmadım
Artık taraftarım

Sarı-kırmızılı camiaya son bir mesajın olacak mı?
Eskiden bir futbolcusuydum, artık bir G.Saray taraftarıyım. G.Saray için en iyisini diliyorum.

Serebral Palsi (beyin felci) hastalığı ile mücadele eden çocuklara 20 adet özel engelli bebek arabası hediye ettin. Neler söylemek istersin?
G.Saray gibi önemli kulüplerde oynarsan insanlara sana gösterdikleri sevgiyi geri verme şansınız olur. Özellikle de hasta olan çocuklara... Aslında bu tip yardımları kendime bir sorumluluk gibi görüyorum. Hayatın sana sunduğu sağlık ve başarı gibi şeylerin bir anlamda böyle yardımlarla karşılığını veriyorsun. Ben hep bu inançla yaşadım. Tanrı verir, Tanrı alır! Biz ayrıcalıklıyız, şanslıyız. Az da olsa pastanın bir parçasını dağıtmalıyız. Ayrıca ben çok fakir bir aileden geldim. Afrika (Senegal) kökenliyim... Geldiğim yeri ve unutmuyorum. Bu tip organizasyonlar benim için çok önemli.

İSTANBUL'A AŞIK OLDUM
İstanbul'u nasıl anlatırsın?
GALATASARAY'A gelmeden önce olumsuz şeyler okumuştum. İstanbul'un imajı kötü çizilmiş. Gelince çok şaşırdım. İstanbul'a aşık oldum. Tarihi zenginliğinden ve enerjisinden çok etkilendim. Ailemi de getirdim, onların da İstanbul'u keşfetmesini istedim.

MİNİKLERE VE AİLELERİNE MORAL VERDİ
"BIR Can Bin Umut Derneği" ile işbirliğine giden Gomis, Bebek'teki Hidden Coffee House'da (beyin felci) hastalığı ile mücadele eden çocuklarla buluştu. 20 adet özel engelli bebek arabası hediye eden Fransız forvet, bol bol fotoğraf çektirip çocuklara ve ailelerine moral verdi.

Bir Can Bin Umut Derneği Başkanı Cansel Kirman, Gomis'e yardım için teşekkürlerini iletti.
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