Göztepe'de Grillo ve Samed kayıplarda

Sezon başında Arjantin'in Velez Sarsfield ekibinden kadroya dahil edilen Grillo, tüm maçlarda Titi ve Reis'in yedeği olarak bekledi. Geçen sezon 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'da 36 resmi maçta 25 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken genç golcü Samed Ali de yedek kulübesine mahkum oldu. Geleceğe yatırım amaçlı olarak transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu sadece 21 kişilik kafilede kendine yer bulmakla yetindi.

CIKALLESHI DE FORMAYA HASRET KALDI

Göztepe'de yeni transferlerden en az süreyi alan isim ise Cikalleshi oldu. Osmanlıspor'dan 1 yıllığına kiralanan Arnavut futbolcu hem takıma geç dahil oldu hem de ayak bileğinde yaşadığı sakatlıktan dolayı adapte olamadı. Yalnızca 5. haftada Göztepe'nin 2-0 kazandığı Kayserispor maçında son 11 dakikada görev yapabilen deneyimli oyuncu, Trabzonspor, Konyaspor ve Kasımpaşa sınavlarında yer almadı. Alanyaspor'dan gelen sol bek Berkan Emir de şu ana kadar en az sahada yer alan isimlerin başında geldi. Teknik direktör Bayram Bektaş'ın 3 maçta 76 dakika oynattığı Berkan, mevkidaşı Traore'nin yedeği oldu.

ALTINORDU İLE HAZIRLIK MAÇI

Milli maç arasını iyi değerlendirmek isteyen Göztepe, pazar günü 1. Lig temsilcisi Altınordu ile hazırlık maçı yapacak. Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakaya seyirci alınmayacak.