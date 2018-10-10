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Hacısalihoğlu: "Şampiyonluktan bahsetmek..."

Asbaşkanı , Türkiye'nin en iyi kadrolarından birine sahip olduklarını belirtti, "Biz bir yapılandırma içerisindeyiz. Onu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018 10:03
Hacısalihoğlu: Şampiyonluktan bahsetmek...

Spor Toto Süper Lig'de son iki haftada Kasımpaşa ve Akhisarspor maçlarında alınan galibiyetlerin yanı sıra takımın sergilediği performans, camiasını umutlandırdı. 8'inci hafta itibariyle zirvenin 5 puan gerisinde 5'inci sırada yer alan bordo-mavililerde taraftarlar, şampiyonluk söylemlerinde bulunmaya başladı.

HACISALİHOĞLU: "YAPILANMAYI EN İYİ ŞEKİLDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

spor Asbaşkanı , Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada yapılanma içerisinde olduklarını belirterek, "Türkiye'deki iyi kadrolardan birine sahibiz. Kimin ne olacağı, ne sonuçlar alacağı ve nereye geleceği belli olmaz ama şuan iyi gidiyor. İnşallah daha iyi olur. Şampiyonluktan bahsetmek doğru değil. Biz bir yapılanma içerisindeyiz. Onu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Bu seneki politikamız bu" ifadelerini kullandı.

TAKIM TOPLANIYOR

Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynanan Akhisarspor maçının ardından verilen milli arada 4 günlük izne çıkan Trabzonspor'da futbolcular toplanıyor. Yarını da izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, cuma günü saat 16.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 9'uncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

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Hacısalihoğlu: "Şampiyonluktan bahsetmek..."
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