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: Altyapıyı dışarı ittik

: “Üretmekten ziyade tüketiyoruz. 30 yıldır sürekli transfer eden, dışarıdan alan bir kulüp haline geldik. Altyapıyı dışarı ittik. Kulübün kendi kimliğinden çok farklı yöne gittik”

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2018
Hüseyin Çimşir: Altyapıyı dışarı ittik

'da teknik direktör 'ın annesinin vefat etmesinden dolayı, Akhisar maçında takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör , Türkiye'de işlerin hep sonuç odaklı olarak değerlendirildiğini söyledi.

Çimşir, "Biz sonuçla yaşayan bir ülke haline geldik, en büyük sıkıntımız bu" dedi. Yerli oyuncuların daha çok tepki görmesiyle ilgili olarak, "İnsan sevdiğine tepki gösterir" yorumunu yapan Çimşir sözlerini şöyle sürdürdü: "Günlük yaşıyoruz, tüketmeye alıştık. 30 yıldır sürekli transfer eden, dışarıdan alan bir kulüp haline geldik. Altyapıyı dışarı ittik. Kulübün kendi kimliğinden farklı bir yöne gittik. Bu farklılaşma bize kâr getirmedi ve zarara doğru devam ediyor. Bizim önceliğimiz kulübün yaşaması. Tek keşkem bu kulüpte şampiyonluk yaşayamamış olmak."

UĞUR DEMİROK: PENALTIYDI

Konyaspor'un deneyimli stoperi Uğur Demirok, Beşiktaş maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili açıklama yaptı. Demirok, "Medel ile girdiğimiz pozisyonla ilgili bana penaltı değil diyorlar ama ben katılmıyorum. Medel benim koltuk altıma girip omuzumdan tutup tam ben yükselirken aşağı çekti, bu sebeple penaltı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DERSİMİZ SAVUNMA

spor teknik heyeti, lige verilen arada maçların ilk 15-20 dakikalık bölümündeki kötü futbola ve gol yeme sorununa çözüm arayacak. Ayrıca bu sezon oynadığı 8 karşılaşmadan sadece birinde kalesinde gol görmeyen Trabzonspor defans organizasyonu için özel idmanlar yapmayı planlıyor.

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