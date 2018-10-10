Sivasspor-Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından 20 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Sivasspor'a ait tribün biletleri Fenerbahçe logolu kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alınabilecek. Kombine sahipleri tüm kartlara maçlık kombine transferi gerçekleştirebilecek. Fenerbahçe logolu Passolig kart ile sadece misafir takıma ait tribünden bilet satın alınabilecek. Fenerbahçe logolu kart sahipleri, Sivasspor veya başka takıma ait Passolig kart sahibi olsa bile ev sahibi tribüne ait bloklardan bilet alamayacaklar.

İl Güvenlik Kurulu kararı gereği Fenerbahçe misafir tribününe ait biletler transfere kapalı olacak. Kadın tribünü bilet satışları sadece stadyum gişelerinden yapılacak. Bir kişi ise en fazla 5 bilet satın alabilecek. Engelli tribün biletleri engelli tribün kapasitesi ile sınırlı tutulacak. Engelli tribününden bilet alan taraftarlar biletleri transfer edemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 65

2. Kategori: 43

3. Kategori: 43

4. Kategori: 43

Misafir: 57 TL