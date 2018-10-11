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’da futbola yolsuzluk bulaştı

yürütülen oyuncu transferlerine bağlı yolsuzluk soruşturması kapsamında eski başkanı ve menajer , Teknik Direktörü ve 2 hakem gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Belçika’da futbola yolsuzluk bulaştı

'da Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin rakiplerinin de içinde yer aldığı birçok kulübe oyuncu transferlerine bağlı yolsuzluk soruşturması kapmasında polis baskını düzenlendi. Belçika basınında yer alan habere göre, eski başkanı ve menajer bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Yetkililer, Bayat'ın "Futbolla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını" bildirdi. Belçika basını ayrıca polisin Akhisar'ın rakibi Standard Liege, F.Bahçe ile aynı grupta bulunan Anderlecht, Beşiktaş'ın rakiplerinden Genk'in yanı sıra Kortrijk, Oostende ile tesislerinde de arama yaptığını ve "Futbol dünyasında mali dolandırıcılık ve kara para aklama" konulu bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ivan Leko
Ivan Leko

SANSASYONEL SORUŞTURMA DAHA DA BÜYÜYECEK

HABERLERDE, Standard Liege kulübü tesislerinde Bayat'ın aracılığıyla yapılan transferlere ilişkin belgelere de el konulduğu ifade edildi. Federal bölge savcısı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bayat'ın haricinde Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko ve hakemler Sebastien Delferiere ile Bart Vertenten'in de gözaltına alındıklarını bildirdi. Soruşturmanın ana hedefinin 44 yaşındaki İran asıllı Belçikalı Bayat'ın yanı sıra söz konusu şahıslarla iş yapan diğer menajer ve kulüplerin olduğu belirtildi.

CLUB BRUGGE'E POLİS BASKINI!

BELÇIKA polisinin, Club Brugge tesislerine yaptığı baskını medya da yakından izledi. Güvenlik güçlerinin içerde yaptığı araştırmalar hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

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Belçika’da futbola yolsuzluk bulaştı
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