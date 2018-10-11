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spor'da maçı hazırlıkları

spor, 'in 9. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 18:25
Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, geniş alanda iki kaleyle kontrol pas oyunu yapıldı. Hücum pres oyunuyla devam eden idman, son bölümdeki yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sakatlığı süren Henri Saivet takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Tunay Torun'un tedavisine devam edildi.

spor, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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