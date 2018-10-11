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'den Messi gösterisi

Dünyaca ünlü canlı gösteri topluluğu , Arjantinli futbolcu 'yi konu alan bir gösteri sahneleyeceklerini açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 12:15
Cirque du Soleil'den Messi gösterisi

'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre grup, Barcelona Kulübü ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi'yi konu alan yapımla 2019'da turneye çıkacak.

Açıklamada konuya ilişkin duygularını aktaran Messi, "Hakkımda bir prodüksiyon yapmayı düşünmeleri inanılmaz. Daha önce gösterilerini izlemiş biri olarak herkesi şaşırtacaklarına şüphem yok. Bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

1984'te kurulan Kanada merkezli topluluk, orijinal canlı müzikler eşliğinde gerçekleştirdikleri koreografiler ile akrobasiyi birleştiren gösterileriyle tanınıyor.

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Cirque du Soleil'den Messi gösterisi
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