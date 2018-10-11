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Divan’da ‘KÖFTE’ polemiği

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Divan’da ‘KÖFTE’ polemiği
Galatasaray'ın dün gerçekleştirilen toplantısına ilginç bir polemik damga vurdu. Daha önce Olağanüstü Genel Kurul'da sinirlerine hakim olamayan Başkan 'in ağzından üyelere yönelik "Köfteler" ifadesi çıkmıştı. Cengiz, dün bu konuya açıklık getirdi ve "Ben yediğiniz köfteler sonra karşımıza çıkar... Bunu demek istedim" dedi. ise, "Sayın Başkan, biz köfte değiliz" çıkışını yaptı. Bu arada Galatasaray'ın net borç-alacak farkı 1 milyar 226 milyon TL olarak açıklandı.
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