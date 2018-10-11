Divan’da ‘KÖFTE’ polemiği

Galatasaray'ın dün gerçekleştirilen Divan Kurulu
toplantısına ilginç bir polemik damga vurdu. Daha önce Olağanüstü Genel Kurul'da sinirlerine hakim olamayan Başkan Mustafa Cengiz
'in ağzından üyelere yönelik "Köfteler" ifadesi çıkmıştı. Cengiz, dün bu konuya açıklık getirdi ve "Ben yediğiniz köfteler sonra karşımıza çıkar... Bunu demek istedim
" dedi. Duygun Yarsuvat
ise, "Sayın Başkan, biz köfte değiliz
" çıkışını yaptı. Bu arada Galatasaray'ın net borç-alacak farkı 1 milyar 226 milyon TL olarak açıklandı.