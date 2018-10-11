Gençlerimiz çok istekli

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Bosna Hersek
sınavını değerlendirdiği basın toplantısında gelecek adına umutlu olduğunu vurguladı. İşte Lucescu'nun altını çizdiği noktalar: BAŞKA
oyunculardan istediklerimizi alamadığımız için doğal olarak geleceğimiz olan gençlere yöneldik. İÇERISINDE
bulunduğumuz durumu iyi anlamamız lazım. 30-32 yaşındaki oyuncuları değiştirmek kolay değil. Ama gençler öyle değil. Hem dinlemek hem de söylediklerimi sahada yansıtmak için arzulular. OYUN
felsefesini uygulamak için gençler daha istekli. Açıkçası bana ve ülkeye umut veriyorlar. BOSNA
sınavı için 2 antrenman ve 4 tane toplantı yaptık. Ne yazık ki Emre Akbaba'yı kaybettik. Oyun ritminin değişiminde bize çok katkısı olacaktı. TAKIMLARIMIZ
son dönemlerde Türk oyunculara daha fazla yer vermeye başladı. Gelecekte daha çok Türk oyuncusunu sahada görmek istiyorum. RİZE'DE MİLLİ HEYECAN
Ay-Yıldızlı ekibimiz, UEFA
Uluslar Ligi'nde Pazar günü Rusya
ile oynayacağı maçın provasını bu akşam Çaykur Didi Stadı'nda Bosna Hersek'le yapacak A
Milli Futbol Takımı'mız, hazırlık maçında bu akşam Bosna Hersek'i ağırlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi TRT1 naklen ekrana getirecek. Karşılaşmanın hakemi ise Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev. Bosna Hersek müsabakası, Pazar günü UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ile deplasmanda oynayacağımız maçın provası niteliğini taşıyor. Ev sahibi Rusya, Türkiye'de oynanan ilk karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Milliler, gruptaki diğer mücadelede ise dış sahada İsveç'i 3-2'lik skorla geçmeyi başarmıştı.