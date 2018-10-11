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Gençlerimiz çok istekli

“30-32 yaşındaki oyunculara yeni bir felsefe aşılamak kolay değil. Ama gençler öyle değil. Açıkçası bana ve ülkeye umut veriyorlar.”

Giriş Tarihi: 11.10.2018
Gençlerimiz çok istekli
Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, sınavını değerlendirdiği basın toplantısında gelecek adına umutlu olduğunu vurguladı. İşte Lucescu'nun altını çizdiği noktalar:
BAŞKA oyunculardan istediklerimizi alamadığımız için doğal olarak geleceğimiz olan gençlere yöneldik.
İÇERISINDE bulunduğumuz durumu iyi anlamamız lazım. 30-32 yaşındaki oyuncuları değiştirmek kolay değil. Ama gençler öyle değil. Hem dinlemek hem de söylediklerimi sahada yansıtmak için arzulular.
OYUN felsefesini uygulamak için gençler daha istekli. Açıkçası bana ve ülkeye umut veriyorlar.
BOSNA sınavı için 2 antrenman ve 4 tane toplantı yaptık. Ne yazık ki Emre Akbaba'yı kaybettik. Oyun ritminin değişiminde bize çok katkısı olacaktı.
TAKIMLARIMIZ son dönemlerde Türk oyunculara daha fazla yer vermeye başladı. Gelecekte daha çok Türk oyuncusunu sahada görmek istiyorum.

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A Milli Futbol Takımı'mız, hazırlık maçında bu akşam Bosna Hersek'i ağırlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi TRT1 naklen ekrana getirecek. Karşılaşmanın hakemi ise Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev. Bosna Hersek müsabakası, Pazar günü UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Rusya ile deplasmanda oynayacağımız maçın provası niteliğini taşıyor. Ev sahibi Rusya, Türkiye'de oynanan ilk karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Milliler, gruptaki diğer mücadelede ise dış sahada İsveç'i 3-2'lik skorla geçmeyi başarmıştı.
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