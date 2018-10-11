Mustafa Cengiz: İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız

UEFA'nın, Galatasaray'ın FFP anlaşmasının yeniden incelenmesine karar vermesi ile ilgili sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'den açıklamalar geldi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşmek üzere dün İsviçre'ye giden Cengiz, "UEFA'da iki kurul var. Biri disiplin kurulu, diğeri hakimler kurulu. Oradaki hukukçu bizim yeniden yargılanmamızı istiyor. Elinde yetki vardı, direkt men cezası da verebilirdi. İnşallah bu süreci de başarıyla atlatacağız. Galatasaray kendisini sadece kulisle değil, rakamlarla kanıtlamış durumda. Şu an uçağın kalkışı gibi kalkıştayız, inşallah bir kuş sürüsüne çarpıp düşmeyiz. UEFA bizim yanımızda" değerlendirmesini yaptı.

VAR YÜZÜNDEN KUPA KAYBETTİK

BEŞIKTAŞ Başkanı Fikret Orman'ın VAR açıklamaları hakkındaki soruya, "Tehlikeli sular" yanıtını veren Cengiz, sözlerine şöyle devam etti: "Değerli bir rakibimizin canı yanmış ise bunun tekrar edilmemesini isteriz. Ama biz VAR olayında daha sezon başında kupa kaybettik. Hakemlerden bir tek şey rica ediyorum, lütfen adalet dağıtmasınlar. Gördüklerini çalsınlar."

GOMİS'İN YOLU AÇIK OLSUN!

GOMİS'İN SABAH'a yaptığı, "Başkana selam vermedim" açıklamasını da değerlendiren Cengiz, "Gomis'i okudum, üzüldüm. Bana selam verse ne olur, vermese ne olur? Beni tanımıyor ki! Biz asla Gomis satılsın, şu alınsın demeyiz. Transferde yetki Fatih Terim hocamız ve ekibine aittir. Ama forvet alınmamasında kusur benim. Feghouli'ye de teklif geldi ama gitmedi. Nasıl gönderelim? Köle mi futbolcu? Gitmek istemezse, gitmez. Elimizde var göndermek istediğimiz bir tane (Tarık Çamdal) ama gitmiyor. Gomis'in yolu açık olsun. Aldığı 150 milyon TL'yi güle güle harcasın" dedi.