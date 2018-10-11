Kadın basketbolcular, Samsunsporlu futbolcuları 5-1 yendi

'11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' nedeniyle Samsunsporlu futbolcular ile Canik Belediyespor Basketbol Takımı, hem basketbol maçı hem de futbol maçı yaptı.

Samsunspor teknik heyeti ve futbolcuları 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. AVM'nin buz pistinde düzenlenen etkinlikte Samsunsporlu oyunculardan Berat Boz, Enes İslam İlkin ve Furkan Yıldırım ile Canik Belediyespor Bayan Basketbol Takımından Deniz Çolakoğlu, Candide Öztürk, Nicole Romeo, Melisa Can ve Betül Kutlu ile hem basketbol hem de futbol maçı yaptı.

Kadın basketbolcular, profesyonel erkek sporcuların karşısına çıktıkları basketbol maçını 11-6, futbol maçını da 5-1 kazandı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Canik Belediyespor Basketbol Takımı'nın sporcuları, kazanmanın her zaman güzel olduğunu belirterek, önemli olanın Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekmek olduğunu ifade ettiler.

Organizasyona Samsunspor teknik kadrosu ve oyuncuları tam kadro katılırken, Canik Belediye Başkanı Osman Genç de sporcuları tebrik etti.