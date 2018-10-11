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Kadın basketbolcular, lu futbolcuları 5-1 yendi

'nın kadın oyuncuları, ’un erkek futbolcularıyla yaptığı futbol maçını 5-1 kazandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 17:18
Kadın basketbolcular, Samsunsporlu futbolcuları 5-1 yendi

' Günü' nedeniyle lu futbolcular ile , hem basketbol maçı hem de futbol maçı yaptı.

spor teknik heyeti ve futbolcuları 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. AVM'nin buz pistinde düzenlenen etkinlikte Samsunsporlu oyunculardan Berat Boz, Enes İslam İlkin ve Furkan Yıldırım ile Canik Belediyespor Bayan Basketbol Takımından Deniz Çolakoğlu, Candide Öztürk, Nicole Romeo, Melisa Can ve Betül Kutlu ile hem basketbol hem de futbol maçı yaptı.

Kadın basketbolcular, profesyonel erkek sporcuların karşısına çıktıkları basketbol maçını 11-6, futbol maçını da 5-1 kazandı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Canik Belediyespor Basketbol Takımı'nın sporcuları, kazanmanın her zaman güzel olduğunu belirterek, önemli olanın Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekmek olduğunu ifade ettiler.

Organizasyona Samsunspor teknik kadrosu ve oyuncuları tam kadro katılırken, Canik Belediye Başkanı Osman Genç de sporcuları tebrik etti.

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Kadın basketbolcular, Samsunsporlu futbolcuları 5-1 yendi
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