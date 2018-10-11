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'da Jardim dönemi bitti

Fransa ligi ekiplerinden , 2014 yazından beri teknik direktörlük görevini üstlenen Jardim ile yollarını ayırdı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018 15:15
Monaco'da Jardim dönemi bitti

(Ligue 1) takımlarından , teknik direktör 'in görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlüğe getirildiği 2014 yazından itibaren Monaco'nun başında 233 maça çıkan Jardim ile yollar ayrıldı.

44 yaşındaki Portekizli teknik adam, 2016-17 sezonunda takımı Ligue 1 şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıdı.

Jardim, Monaco öncesi ülkesinin Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Sporting Lizbon ve Yunanistan'ın Olympiakos takımlarını çalıştırdı.

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Monaco'da Jardim dönemi bitti
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