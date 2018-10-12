Adem Ljajic’te yırtık şoku

Beşiktaş
'ın 10 numarası Adem Ljajic
, sağ bacak kaslarındaki sakatlığı nedeniyle Sırbistan'ın Karadağ ve Romanya ile oynayacağı UEFA
Uluslar Ligi maçlarının kadrosundan çıkarılmıştı. Yıldız futbolcunun ülkesinde yapılan kontrolünde sağ kasık adductor kasında yırtık tespit edildi. Ljajic'in ne zaman sahalara döneceği ise pazartesi günü İstanbul'a geldikten sonra belli olacak. BU KEZ MİLLİ ARAYA HAZIRLIK MAÇI ALINMADI
ÖTE yandan diğer milli araların aksine Beşiktaş'ın bu kez hazırlık maçı oynamayacağı açıklandı. Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına dün başlayan
siyahbeyazlılarda, Şenol Güneş
'in Göztepe maçına kadar talebelerine taktiksel yükleme ve şut ağırlıklı antrenmanlar yaptıracağı ayrıca siyah-beyazlı futbolculara bireysel gelişim programı uygulanacağı ifade edildi. DOKUZUNCU SAKATLIĞI
ADEM Ljajic, futbol kariyeri boyunca toplamda dokuz kez sakatlandı. Sırp yıldız, daha önceki sekiz sakatlığında 113 gün yeşil sahalardan uzak kaldı. CEZALAR KESİLDİ PFDK
, Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı U21 maçında siyahbeyazlı takımın teknik sorumlusu Yasin Sülün'e rakip takım taraftarlarına ve hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hakeretleri nedeniyle 3 maç men cezası verdi. Ayrıca Beşiktaşlı bir futbolcu 2, Konyasporlu beş oyuncu da 5'er maçla cezalandırıldı. 3 AYLIK ZARAR 178 MİLYON
BEŞIKTAŞ Kulübü 1 Haziran ile 31 Ağustos 2018 dönemindeki finansal raporlarını borsaya bildirdi. Önceki akşam Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu dönemde negatif kur etkisi (79.954.652 TL) ve finansman giderleri (92.306.461 TL) dolayısıyla 177 milyon 837 bin TL zarar gerçekleştiği belirtildi