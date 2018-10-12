Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Arda Turan'dan flaş kavga açıklaması

'dan flaş kavga açıklaması

ekiplerinden forması giyen , çarşamba gecesi şarkıcı Berkay'la yaşadığı kavgayla ilgili olarak instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 12.10.2018 19:12 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 19:48
Arda Turan'dan flaş kavga açıklaması

Çarşamba gecesi Emirgan'da gittiği bir mekanda şarkıcı Berkay'la tartışma yaşayan futbolcu , resmi instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yarın bir açıklama daha yapıp kulübünden takım arkadaşlarından ve başkanı Göksel Gümüşdağ'dan özür dileyeceğini belirten Arda, Berkay'ın kendisine gösterdiği tepkiye orantısız bir karşılık verdiğini kabul etti ve şöyle devam etti: " 'Başka birisi olsa böyle sert bir tepki verir miydin?' derseniz, hayır vermezdim. Ama geçmişte yaşananları bilenler için neden böyle davrandığımı anlamak zor olmayacaktır."

31 yaşındaki oyuncu gittiiği mekanda bulunan kadınlarla "kendisini ya da ailesini küçük düşürecek bir diyaloğa asla ve asla girmediğini" belirtti ve üzerine atıldığını belirttiği iftiraları "yalan" olarak niteledi.

İşte Turan'ın o paylaşımı:

Kamuoyuna saygılarımla...

A post shared by Arda Turan (@ardaturan) on

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Arda Turan'dan flaş kavga açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN