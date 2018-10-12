Arda Turan'dan flaş kavga açıklaması

Çarşamba gecesi Emirgan'da gittiği bir mekanda şarkıcı Berkay'la tartışma yaşayan futbolcu Arda Turan, resmi instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yarın bir açıklama daha yapıp kulübünden takım arkadaşlarından ve Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ'dan özür dileyeceğini belirten Arda, Berkay'ın kendisine gösterdiği tepkiye orantısız bir karşılık verdiğini kabul etti ve şöyle devam etti: " 'Başka birisi olsa böyle sert bir tepki verir miydin?' derseniz, hayır vermezdim. Ama geçmişte yaşananları bilenler için neden böyle davrandığımı anlamak zor olmayacaktır."

31 yaşındaki oyuncu gittiiği mekanda bulunan kadınlarla "kendisini ya da ailesini küçük düşürecek bir diyaloğa asla ve asla girmediğini" belirtti ve üzerine atıldığını belirttiği iftiraları "yalan" olarak niteledi.

İşte Turan'ın o paylaşımı: