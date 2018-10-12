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Avrupa devinden 'e 50 milyon Euro

’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli oyuncu , Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına girmiş durumda. Genç oyuncu için , 50 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Avrupa devinden Cengiz Ünder'e 50 milyon Euro

İtalyan medyası, 'i yakın takibe alan Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini "Dikkat et Roma. Cengiz'i tek beğenen Bayern Münih değil" manşetiyle duyurdu.

La Gazzetta dello Sport, geçen sezon formasıyla parlayan ve form grafiğini bu sezon da sürdüren milli oyuncu için Bayern Münih'in 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

Gazete, Roma'nın Cengiz ile yola devam etmek istediğini ancak Premier Lig'den Arsenal ve Tottenham'ın da milli oyuncu için devrede olduğunu ifade etti. Roma'da bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan Cengiz, sezon başında menajerini değiştirmişti.

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Avrupa devinden Cengiz Ünder'e 50 milyon Euro
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