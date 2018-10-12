Kısa kısa...

Maliyet değil performans Trabzonspor
bu şartlarda takımda 3 veya 4 tane çok yüksek maliyetli oyuncu barındıramaz veya barındırmamalı. Mesela şu an yüksek verimle oynayan pahalı oyuncularımız var ama sahada karşılığını veriyor. Bizim bu tür isimlere yönelmemiz gerekiyor.
Çok somut projeler var
TRABZONSPOR'UN sürekli ekonomik tablosuyla gündeme gelmesi çok üzücü bir durum. Şu an için kulübün ekonomik olarak sürdürülebilir bir programa sahip olması için çalışıyoruz. Bu konuda çok somut projeler hazırladık.
Enerji işine gireceğiz
TRABZONSPOR'UN ekonomisi gündelik hesap ve harcamalarla idare edilmiş. Biz banka borçlarından kurtulmak veya azaltmak için gayrimenkul ve enerji işlerine gireceğiz.