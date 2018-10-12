"Slimani sakat geldi"

Cezayir Milli Takımı'ndan, Slimani için ilginç bir açıklama geldi. Milli Takım doktoru Mohamed-Larbi, "İslam Slimani kadrodan çıkarıldı çünkü kampa sakat geldi. Fenerbahçe'nin Başekşehir ile oynadığı son lig maçında sakatlanmış. Sağ uyluk kemiğinde sorun var. Tedavisi Türkiye'de devam edecek" dedi. Fenerbahçe kulübünden ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu arada dün kasık fıtığı ameliyatı olan Mehmet Topal 11. haftadaki Galatasaray derbisini kaçıracak.

İSTANBULSPOR'U 3 GOLLE GEÇTİLER

Lige verilen milli araları boş geçen Fenerbahçe bu kez sahadaydı. Sarılacivertliler, 1. Lig ekibi İstanbulspor'u Dereağzı Tesisleri'nde ağırladı. Süper Lig'de 8 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe, kendi liginde 7 puanla 15. sırada olan İstanbulspor'u 3-0 yendi. İlk yarısı 0-0 biten maçta goller 68'de Mehmet Ekici, 71'de Soldado ve 82'de Frey'den geldi.