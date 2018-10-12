Suçlu değilim ama beklenen özürse özrümü dilerim

Volkan Demirel
, Başkan Ali Koç
'un sözlerine kendi resmi internet sitesinden cevap verdi.
İşte o
açıklama: İçinde olduğum durumdan dolayı çok üzgünüm.
Kötü gidişat, tüm Fenerbahçe
taraftarlarını
etkilediği gibi beni de derinden etkilemiştir.
Başkanımızın "Bana saygısızlık yapmıştır"
sözünün Asbaşkanımız Semih Özsoy
ile aramızdaki konuşmayı saygısızlık olarak
nitelendirmesinden olduğunu düşünüyorum.
Semih Özsoy ile konuşurken sesimi yükselttim ama bunu bir saygısızlık olarak görmüyorum.
Takımdaki gördüklerimi dürüstçe söyledim. SEMİH ÖZSOY TELEFONUMU AÇMADI!..
Bu toplantının olduğu günün akşamında menajerim Erdinç Şehit ile Asbaşkan Semih Özsoy'a üç defa telefon ile ulaşmaya çalıştım ancak geri dönüş olmadı. Ertesi gün, kadro dışı kaldığımı Comolli'nin telefonuyla öğrendim.
Erwin Koeman ile yaşadığım tartışmadır ki bu tarz tartışmalar ve çok daha şiddetlileri soyunma odalarında yaşanır. Evet Koeman ile aramızda bir sözlü diyalog oldu ama "üzerine yürümek"
gibi bir eylem hele ki planlanmış bir durum asla söz konusu değildir. Başkanımıza yanlış aksettirilmiş. KADRO DIŞI KALMAYI HAK ETMİYORUM
17 sezondur bu kulübün bir oyuncusu ve kaptanı olarak, bu şekilde kadro dışı
kalmış olmayı hak etmiyorum. Suçlu olmadığımı düşündüğüm halde benden beklenilen özür dilemem ise özrümü dilerim.
Fenerbahçe'nin başarısı için ne bekleniyorsa yapmaya hazırım. Gerekirse alt yapıya da giderim, tekrar A Takım'a da dönerim.