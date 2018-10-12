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Egoist Klopp!

karşısındaki performanstan memnun olduğunu belirten , Liverpool’un hocasına da cevap verdi

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Egoist Klopp!
A Teknik Direktörü Lucescu, sınavından memnun ayrıldığını söyledi. Rumen teknik adam, "Rusya öncesi kendimizi gördük. Oyunun hakimiydik, gol pozisyonları bulduk ve bunları atmalıydık. Hakan ve Cengiz'den gol atmalarını bekliyorum. Rusya'ya kazanmak için gidiyoruz. Harika atmosfer için de Rizelilere teşekkür ederim" diye konuştu. Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Kloop'un Uluslar Ligi ile ilgili sözlerini de (Dünyanın en saçma turnuvası) değerlendiren Luce, "Kulüp için değil ülke için oynuyoruz. O da milli takım çalıştırdığında fikri değişir ama bu sözleri ile egoistlik yapmış" dedi.

VAR'DAN GERİ DÖNÜŞ YOK
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, VAR tartışmalarına değinip, "VAR sistemi yeni uygulanıyor. Bir senedir eğitimlerini yapıyoruz ama diğer ülkelerle kıyasladığımızda biz çok başarılıyız. Bizde sadece teknik sorunlar yaşanıyor. Bu sistem giderek daha da oturacak. VAR'dan geri dönüş yok" dedi.
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Egoist Klopp!
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