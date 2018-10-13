Trabzonspor'da 10 yılın en iyisi Novak

Geçen sezonun devre arasında Midtjylland'dan Trabzonspor'a transfer olan Filip Novak, futboluyla parmak ısırtıyor. Fırtına ile çıktığı toplam 22 karşılaşmada 5 kez ağları havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, bu performansı ile bordo-mavili ekibin 2009-10 sezonundan bu yana en golcü sol bek oyuncusu oldu. Listede Çek futbolcunun ardından 2'şer golle 2014-15'te forma giyen İshak Doğan ve 2012-13 sezonunda oynayan Emerson Conceiçao geliyor.

FIRTINA'NIN ZİRVE PLANI

Süper Lig'de üst üste aldığı iki galibiyetle zirveye yaklaşan Trabzonspor'da teknik heyet, oyuncuların konsantrasyonunu kaybetmemesi için elinden geleni yapıyor. Ligin 13. haftasında iç sahada oynanacak olan Fenerbahçe maçına kadar puan kaybı istemeyen teknik direktör Ünal Karaman, "Oyun kimliğimizi oturttuğumuz anda ligde bizim için birçok şeyin daha güzel olacağını göreceğiz" dedi.

Geçen hafta annesi vefat eden teknik direktör Ünal Karaman dün idmana çıktı. Trabzonsporlu futbolcular, Karaman'a başsağlığı diledi.