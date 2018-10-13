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'tan randevu isteyecekler

’ye ihanet etmediklerini söyleyen Murat Öztürk, Alper Aşçı ve Turgay Altay iddialarla ilgili olarak başkan 'tan randevu isteyecek. Görüşme olmazsa üç antrenör de basının karşısına çıkacak.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018
Ali Koç'tan randevu isteyecekler

Fenerbahçe'de görevden alınan 3 antrenör konuyla ilgili sessizliklerini dün de sürdürdü. Önceki gün yazılı açıklama yapma konusunda fikir birliğine varan Murat Öztürk, Alper Aşçı ve Turgay Altay, fikir değiştirip Başkan 'la görüşme kararı aldı. Hocalar, "Siz, kendinize aktarıldığı kadarıyla duyduklarınıza inanıp onları anlattınız. Konuyu bir de bizim cephemizden dinleyin" diyerek, Koç'tan randevu isteyecekler.

İHANET ETMEK İSTEYENİ ENGELLERİZ!

Hocaların, Başkan Koç'a, "Biz Fenerbahçe'ye ihanet etmedik. İhanet etmek isteyenlere de engel oluruz. İçeriden size yanlış bilgiler verildi. Bu tarz olaylar kesinlikle yaşanmadı" mesajını gönderdikleri öğrenildi. Randevu gerçekleşmezse "basın toplantısı düzenleme" seçeneği masaya yatırılacak. Bunun için de Londra'da bulunan 'ın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Kocaman'ın dönüşü sonrası hocaların hep birlikte basının karşısına çıkacağı gelen haberler arasında.

GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ

Başkanı Ali Koç, sözlerine 'Önümdeki rapora göre' diye başlayıp, süreci anlattı. Burada görülen, müthiş bir ispiyonaj çalışmasıydı. Gün gün, maç maç kimin ne söylediği başkanın önüne konmuş. Başkan Koç bunları söylerken, karşı taraftan kimsenin görüşünü almadığını, onlara "Bunlar doğru mu" diye sormadığını anladık. 10 seneden fazladır kulüp bünyesinde görev yapanlar var. Bu suçlamalar karşısında kendilerini ifade etmeliler. Sayın Ali Koç, inanır ya da inanmaz ama onları da dinlemelidir.

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Ali Koç'tan randevu isteyecekler
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