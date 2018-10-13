Nerede o eski Kara Kartal!

Süper Lig
'in geride kalan 8 haftasında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Beşiktaş, istatistik değerleriyle de geçtiğimiz sezonları arattı. Siyah-beyazlı ekip, yüzde 58.5'lik topa sahip olma, %81.1'lik pas başarı oranları ve 12.1'lik şut ortalaması ile son üç yılın en kötü performansını sergiledi. Kara Kartal
, 5.12 isabetli şut, 373 isabetli pas, 6.3 dripling ve 1.9 gol oranları ile de son dört sezonun en kötüsü durumunda. Geçtiğimiz sezon şut, isabetli şut ve topa sahip olma değerlerinde zirveyi kimseye kaptırmayan Beşiktaş, yeni sezonda ise şut ve topa sahip olma yüzdelerinde 2. sıraya geriledi. İsabetli şut karnesinde de ancak 3. olabildi. Siyah-beyazlılar, geçen sezon 2. sırada yer aldığı pas başarı yüzdesinde 4 basamak birden düştü, dripling karnesinde ise 7'likten 11.'liğe geriledi. İdmana Lens ve Q7 damgası BEŞİKTAŞ'IN
dünkü antrenmanında Lens'in aynı takımda yer aldığı Adrinao'dan top çalmaya çalışması esprilere neden oldu. Şenol Güneş
ise saçını sarı ve kırmızı renklere boyatan Quaresma ile şakalaştı. Pepe'ye milli izin!
PORTEKİZ'İN UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya'yı 3-2 yendiği maçta sahaya kaptan çıkan Pepe, İskoçya ile oynanacak özel karşılaşmada yer almayacak. Portekiz Teknik direktörü Fernando Santos, Bernardo Silva ile birlikte Pepe'ye özel izin verdi Kulüpler Birliği'ne yeni genel sekreter
KULÜPLER Birliği Vakfı, genel sekreterlik görevine Çağrı İlk getirildi. Vakıf'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Çağrı İlk, 9 Ekim 2018 itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreterlik görevine başladı. İlk, vakfımızın UEFA ve FIFA nezdinde temsiliyetini de sağlayacak" denildi.