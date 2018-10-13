Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Robert Prosinecki: Gençlerinize şans tanıyın

: Gençlerinize şans tanıyın

Bir zamanlar Türkiye'de Kayserispor'u çalıştırmış olan Bosna Hersek teknik direktörü , SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. "Türkiye’de çalışmış olmak benim için bir onurdur." diyen 49 yaşındaki teknik direktör genç Türk futbolcuları övdü ve "Bence onlara hak ettiği şansı tanımalısınız." ifadelerini kullandı.

UĞUR KARAKULLUKÇU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018
Robert Prosinecki: Gençlerinize şans tanıyın

, genç kuşak için yakın dönemde Kayserispor'da çalışmış bir teknik adam olabilir ama 90'lar futbolunu bilenler için büyük bir efsane… Hem hem de Barcelona'da oynamış, tekniğiyle dünyayı kendine hayran bırakan Prosinecki, aksi bir görünüme sahip olsa da bire birde son derece babacan ve sıcak bir tavra sahip. Hırvat efsaneyle 'nda elde ettikleri başarılardan Türkiye günlerine dek samimi bir sohbet gerçekleştirdik. İşte Prosinecki'nin SABAH'a özel demeçleri:

LUKA MODRİC ELİMDE BÜYÜDÜ

Dünya Kupası'nda biz (1998 takımı) yarı final oynamıştık, o yüzden finale dek gelmenin ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirim. Bu gerçekten büyük bir başarı… Luka Modric başta olmak üzere tüm Hırvatistan Milli Takımı'nı zaten çok yakından tanıyorum. Bazılarının antrenörlüğünü bile yaptım. Elbette bu başarıdan dolayı tarifsiz bir gurur duydum. Belki kupayı kaçırmak hüzünlü gözükebilir ama Rusya'da gösterdiğimiz performans muhteşemdi.

GENÇLERİNİZE ŞANS TANIYIN

"TÜRKIYE benim için özel bir ülke... Çalışmaktan da hep keyif aldım. Doğal olarak Türkiye 'nı her zaman izliyorum. Gençlerinizi de takip ediyorum. Cengiz Ünder'in yakaladığı çıkış ortada. Diğer birçok Türk oyuncusu da Avrupa'da oynuyor. İspanya'da, Fransa'da Türk futbolcular oynamaya başladı. Bence onlara hak ettiği şansı tanımalısınız. Lucescu da elinden geleni yapıyor. Daha iyiye giden bir Türkiye var, karamsar olacak bir durum yok. Hocanıza ve oyuncularınıza inanın. Başarılı olabilmek için ilk şart bu."

KLOPP'A KATILMIYORUM

"JÜRGEN Klopp'un Uluslar Ligi'ni gereksiz bulması fikrine kesinlikle katılmıyorum ama yine de onun bunu söyleme nedenini anlayabiliyorum. Liverpool bu turnuvaya birçok oyuncusunu gönderiyor ve bu takımın teknik direktörü oyuncularını elinde tutamadığı için rahatsızlık duyuyor. Bu son derece doğal bir durum. Fakat ben bu organizasyonu son derece başarılı ve doğru buluyorum. Turnuvalara kalifiye olabilmek için takımlara farklı fırsatlar sunuluyor. Rekabetçi bir ortam yaratılıyor. Mircea Lucescu'yla bu konuda paralel düşünceler taşıyorum."

BOSNA HERSEK VE EURO 2020'YE KONSANTREYİM

HAYATTA her şey mümkün, bir gün tekrar Türkiye'ye de dönebilirim fakat şu an sadece Bosna Hersek'e odaklanmış durumdayım. Hedefimiz EURO 2020. Bunun dışında Türk medyası bana hep ilgi gösterdi, bundan dolayı çok memnunum ve müteşekkirim. Adımın Türk takımlarıyla anılmasından onur duyuyorum. Tekrar Türkiye'de çalışmak keyifli olur.

Arda Turan'a böyle sahip çıktı: Ülke olarak gurur duyulan bir oyuncu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Robert Prosinecki: Gençlerinize şans tanıyın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN