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Santos’un Love ısrarı

temsilcisi, ’ın golcüsü için ara transferde yeni bir teklife hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Santos’un Love ısrarı
Santos, Vagner Love ısrarından vazgeçmiyor. ekibi, yaz transfer döneminde de golcü futbolcuyu istemişti. Ülke basınında çıkan haberlere göre Santos, 10 Ocak'ta başlayacak ikinci transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Santos oyuncuya da aylık 500 bin Brezilya Real'i (130 bin dolar) önerecek. Futbolcunun yıllık ücreti ise 1.5 milyon doları (9 milyon TL) bulacak. Sezon öncesi gözden çıkarılan Love, Negredo'nun gidişiyle kıymete bindi. Yıldız futbolcu, 'in Larin denemelerinin ardından, formayı kaparken 7 maçta 3 kez ağları sarstı.
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Santos’un Love ısrarı
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