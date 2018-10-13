Santos’un Love ısrarı

Santos, Vagner Love ısrarından vazgeçmiyor. Brezilya
ekibi, yaz transfer döneminde de golcü futbolcuyu istemişti. Ülke basınında çıkan haberlere göre Santos, 10 Ocak'ta başlayacak ikinci transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacak.
Santos oyuncuya da aylık 500 bin Brezilya Real'i (130 bin dolar) önerecek. Futbolcunun yıllık ücreti ise 1.5 milyon doları (9 milyon TL) bulacak. Sezon öncesi gözden çıkarılan Love, Negredo'nun gidişiyle kıymete bindi. Yıldız futbolcu, Şenol Güneş
'in Larin denemelerinin ardından, formayı kaparken 7 maçta 3 kez ağları sarstı.