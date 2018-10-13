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'nde toplu sonuçlar

'nin üçüncü haftası oynanan 9 maçla tamamlandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018 23:59 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 00:00
UEFA Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü haftasında, A, B, C ve D liglerinde 9 karşılaşma yapıldı.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede Hollanda, Johan Cruyff Arena'da Almanya'yı ağırladı. Ev sahibi takım, Virgil van Dijk, Memphis Depay ve Georginio Wijnaldum'un golleriyle Almanya'yı 3-0 mağlup etti.

'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

1. Grup: Hollanda-Almanya: 3-0

B LİGİ

1. Grup: Slovakya-Çekya: 1-2

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka: 0-0

C LİGİ

3. Grup: Norveç-Slovenya: 1-0

Bulgaristan-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1

D LİGİ

1 Grup: Letonya-Kazakistan: 1-1

Gürcistan-Andorra: 3-0

4. Grup: Ermenistan-Cebelitarık: 0-1

Makedonya-Lihtenştayn: 4-1

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UEFA Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar
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