Aatif Chahechouhe: Umursamasam konuşmazdım

F.Bahçe'de kadro dışı bırakılan ve Başkan Ali Koç'un, "Takım kaybederken onlar şen şakraktı" sözleriyle suçladığı Aatif, sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Faslı futbolcu şu ifadeleri kullandı:

KAYSERI maçı sonrası soyunma odasında başkanımız Ali Koç, memnuniyetsizliğini dile getirdi. Ben de kaptan Volkan'ın ardından söz alıp, 'Geçen sezon daha iyi bir kadroyla şampiyon olamadık. Bu sezon şampiyonluk istiyorsunuz ancak takımda her şey değişti. Hızlı bir şekilde bunu başarmak kolay değil' dedim. Asla takım için 'kalitesiz' demedim...

TAKIMIN menfaatleri için eleştirilerde bulundum. İçinde bulunduğumuz durumu umursamamış olsam, konuşmazdım.

ASLA takımım kötü giderken, neşeli tavırlar içinde olmadım. Disiplinsizlik ve vurdumduymazlık bana uzak olan iki kelimedir.

İÇERİDE olanları dışarıyla paylaşmak ve ihanet asla söz konusu olamaz. Vicdanen rahatım.

DIRAR'IN oynamama sürecinde benim takıma bir müdahalem ya da hocaya bu konuda herhangi bir talebim asla olmamıştır, olamaz.