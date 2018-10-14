Eljif, Makedonya forması ile 'Elmas' gibi

Makedonya, UEFA Uluslar Ligi D Ligi 4. Grup 3. maçında Lihtenştayn ile karşılaştı.

İlk iki maçında Cebelitarık ve Ermenistan'ı 2-0 yenen Makedonya, Lihtenştayn'ı da 4-1'le geçti. Makedonya'da maça damgasını vuran isim ise 90 dakika boyunca sahada kalan Fenerbahçeli Eljif Elmas oldu.

ORTA SAHANIN LİDERİYDİ

Sahaya 4-4-2 dizilişi ile çıkan Makedonya'nın orta sahadaki merkez ikilisinden biri olan Eljif istatistikleriyle de dikkat çekti. Orta saha merkezinin daha çok sol bölümünü kullanan 19 yaşındaki genç yıldız, yaptığı 108 pasta %91 başarı oranı yakaladı. Eljif'in 3 pası da takım arkadaşlarını gol pozisyonuna soktu.

SAVUNMADAN ALIP, SOL KANADI BESLEDİ

Eljif ayrıca %14,7 ile takımının pas ağının merkezi oldu. Eljif, sol kanatta Alioski ve Hasani'yi paslarıyla beslerken, bu kanattan gelişen atakları da başlatan isim oldu. Stoper ikilisinden Zajkov ile yüksek bir pas bağlantısı kuran Eljif, partneri Enis Bardhi'yle de uyum içerisindeydi. İkili oyunu yöneten isimler oldular.

HABER: Serkan AKKOYUN