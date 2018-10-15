Bizden güçlüler

Türkiye
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu
, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, talebelerinin tecrübesizliğinden yakındı. Rumen teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Rusya
bizden daha güçlüydü, bu bir gerçek. Beklediğimiz futbolu oynadılar. Duran toplar, kontrataklar... Bunları biliyorduk. Ancak beklemediğimiz bir anda kontrataktan golü yedik. İlk golde inanılmaz bir hatadan faydalandılar.
Zannediyorum başka da pozisyonları olmadı. Rusya iki yıldır aynı ekip ile oynuyor, daha tecrübeliler. Futbolcularının hepsi kendi takımlarında 11'de olan oyuncular. Bizim ise Mehmet Topal
ve Emre Akbaba gibi iki önemli ismimiz sakattı. Bundan sonraki hedefim oyuncularımı kendi takımlarında 90'ar dakika görev yapabilme seviyesine taşıyabilmek. Bu karşılaşmada bir kez daha gördük ki Rusya'nın tüm futbolcuları, bizimkilerden daha fazla koşuyor.
" LUCESCU'NUN 6.YENİLGİSİ Milli Takım
'ın başında UEFA
Uluslar Ligi'nde liderlik şansını kaçıran Mircea Lucescu, Ay-Yıldızlılar ile çıktığı 15. maçta 6.yenilgisini aldı. Türkiye, deneyimli teknik adamla sadece 4 galibiyet alırken, 5 maç ise berabere bitti. Öte yandan Türk Milli Takımı, Rumen teknik adamla 17 gol atıp, 24 gol yedi.