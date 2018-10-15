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'da Galatasaray maçı öncesi Shehu şoku!

'da Nijeryalı oyuncu , ülkesinin milli takımının Libya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıktı. Shehu'nun durumu Bursa'da çekilecek MR'ın ardından belli olacak.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 14:19
Bursaspor'da Galatasaray maçı öncesi Shehu şoku!

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan 'da şoku yaşanıyor. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden ülkesi Nijerya'nın önceki gün Libya ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan Shehu, karşılaşmanın 19'uncu dakikasında sakatlanarak yerini Ola Aina'ya bıraktı. Nijerya'nın 4-0 kazandığı maçın ardından Shehu'nun sağ üst adalesinde ise yırtık tespit edildi. Kulüpten alınan bilgiye göre Shehu'nun Galatasaray maçında oynayıp oynamaması Bursa'ya gelmesinin ardından çekilecek MR sonrası belli olacak.

Bu sezon ligdeki ilk 5 maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Abdullahi Shehu, son oynanan MKE Ankaragücü maçında bu sezon ilk kez sahaya çıkmış ve tam süre almıştı.

Shehu, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 puan almak ve takıma katkı vermek harikaydı. Maalesef sakatlandım ve bir sonraki oyunda oynayamayacağım. Ama eminim ki kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bursaspor'da Galatasaray maçı öncesi Shehu şoku!
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