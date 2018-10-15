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, CAS'a başvurduğunu açıkladı

ile imzaladığı yapılandırma anlaşmasının UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi tarafından yeniden incelenmek üzere, UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi’ne gönderilmesi kararına karşı CAS'a itiraz ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 23:22 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 23:45
Galatasaray, CAS'a başvurduğunu açıkladı

Spor Kulübü, ile aralarında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının yeniden incelenmesi kararına itiraz için CAS'a başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile UEFA arasında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi (CFCB Adjudicatory Chamber) tarafından yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne (CFCB Investigatory Chamber) gönderilmesine dair kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Galatasaray, CAS'a başvurduğunu açıkladı
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