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Shehu'dan 'a kötü haber

'un orta saha oyuncu , Nijerya Milli Takımı'nın Libya ile oynadığı müsabakada sakatlandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 16:55
Shehu'dan Bursaspor'a kötü haber

'a 'dan kötü haber geldi. Afrika Uluslar Kupası 2019 Elemeleri E Grubu'nda Nijerya'nın Libya ile oynadığı maçta sakatlanan Shehu, oyuna devam edemedi. Bunun üzerine Shehu'nun 'ya davet edildiği ve MR'ın ardından durumunun belli olacağı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Shehu, "3 puan almak ve takıma yardımcı olmak harika. Sakatlanmam beni oyundan çıkarttı. Maalesef bir sonraki oyunda oynayamayacağım. Ama eminim ki kazanmaya devam edeceğiz" dedi.

Shehu, sakatlığı sebebiyle ligde uzun süre takımdan ayrı kalmış ve en son oynanan Ankaragücü maçında formasına kavuşmuştu.

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Shehu'dan Bursaspor'a kötü haber
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