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Veda sinyali

’ın Hollandalı yıldızı sezon başında transferinin gerçekleşmediği Flamengo için, “Bana göre Brezilya’daki en büyük kulüp. Bir gün oraya gdi ebilirim” dedi

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018
Veda sinyali
Hollanda'nın, Almanya'yı 3-0 yendiği Uluslar Ligi maçındaki performansıyla Almanlar'dan alkış alan , karşılaşma sonrası transferiyle ilgili konuştu. Babel, "Flamengo'nun sezon başı kulübümle görüştüğünü biliyorum. Bazı nedenlerden transfer gerçekleşmedi. Şu anda Beşiktaş için oynuyorum ve kulübüme saygı duymak zorundayım. 2 yıl önce Brezilya'yı ziyaret ettim ve çok memnun kaldım. Flamengo bana göre ülkedeki en büyük futbol kulübü. Belki bir gün transfer olabilirim" dedi. Yaz transfer döneminde Beşiktaş ile Flamengo, 8 milyon Euro karşılığında anlaşmış ancak Hollandalı oyuncunun menajerinin son anda fiyat yükseltmesi üzerine Ryan Babel, Beşiktaş'ta kalmıştı.

BEŞİKTAŞ KREDİYİ TÜKETTİ
GEÇEN sezon 17 deplasman maçında 6 puan kaybeden Beşiktaş, bu yıl 4 dış saha maçında aynı rakama ulaştı. Bu sezon Erzurumspor'u dış sahada 3-1 mağlup eden Kara Kartal, sonrasında Bursaspor ve Fenerbahçe ile 1-1, ile 2-2 berabere kaldı.
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