Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Veriler silinmedi!

Veriler silinmedi!

Kocaman’a dönemin Başkan Yardımcısı Çakıcı’dan destek geldi. Akçay iddiası için özür diledi!

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Veriler silinmedi!
'ın ardından takımın başına geçen 'ın, "Konyaspor'a gittiğimde tüm veriler silinmişti" açıklamasına dönemin Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı'dan yanıt geldi. Kocaman ve ekibini omuzlarda uğurladıklarını hatırlatan Çakıcı, "Akçay'ın açıklamasına çok şaşırdım. Böyle bir şeyin olması söz konusu değil. O dönem Aykut Kocaman'dan kalan veriler bizim görevlendirdiğimiz arkadaşta da vardı. Verilerin silinme durumu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Akçay'dan özür geldi:
"Altın her yerde altındır, yere düşse de. Şayet dostum olarak gördüğüm meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Veriler silinmedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN