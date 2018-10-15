Veriler silinmedi!

Aykut Kocaman
'ın ardından takımın başına geçen Mustafa Reşit Akçay
'ın, "Konyaspor'a gittiğimde tüm veriler silinmişti"
açıklamasına dönemin Konyaspor
Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı'dan yanıt geldi. Kocaman ve ekibini omuzlarda uğurladıklarını hatırlatan Çakıcı, "Akçay'ın açıklamasına çok şaşırdım. Böyle bir şeyin olması söz konusu değil. O dönem Aykut Kocaman'dan kalan veriler bizim görevlendirdiğimiz arkadaşta da vardı. Verilerin silinme durumu söz konusu değil
" ifadelerini kullandı. Akçay'dan özür geldi:
"Altın her yerde altındır, yere düşse de. Şayet dostum olarak gördüğüm meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim."