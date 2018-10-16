Aslan CAS’a gitti

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alatasaray, başkan Mustafa Cengiz
'in perşembe günü UEFA
Başkanı Aleksander Ceferin ile yaptığı görüşme sonrası duyurduğu kararı hayata geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, dün gece konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı: "Şirketimiz ile UEFA arasında imzalanan anlaşmanın, UEFA Finansal Kontrol Organı
Yargı Dairesi tarafından yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne gönderilmesine dair kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi
(CAS
) nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuştur." "UEFA'NIN KARARI HUKUKSUZ"
Öte yandan CAS Hakimi Türker Arslan, konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi. TRT Spor'a konuşan Arslan, "UEFA'nın bir karar aldıktan sonra, 'Ben yeniden bu kararı incelemeye alırım' demesini hukuki bulmuyorum. Ancak çok vahim bir hata söz konusu olursa yeni inceleme olabilir. Böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum"
dedi. G.SARAY'DA YÜZLER GÜLÜYOR Süper Lig
'de cuma günü oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren G.Saray'da dar alanda yapılan çalışmayı kazanan oyuncular, galibiyet pozu verdi ORİGİ OCAKTA ASLAN!
Devre arasında kadroya mutlaka bir forvet takviyesi yapacak Galatasaray
'ın, Origi ile anlaşma noktasına geldiği iddia edildi. İngiliz basını, Liverpool'un 23 yaşındaki forvetinin Ocak ayında sarı-kırmızılı formayı giyeceğini yazdı. Haberde Cimbom'un, Liverpool'da forma şansı bulamayan Belçikalı yıldızı kiralayacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezonlarda Lille ve Wolfsburg takımlarına kiralanan Origi, bu sezon İngiliz kulübünde kalmış ancak sadece U23 takımında forma giymişti. ZORLU MARATON BAŞLIYOR
Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir dönemece giriyor. 23 gün içerisinde 6 maç oynayacak sarı-kırmızılılar, startı Türk Telekom
Stadı'nda verecek. Sırasıyla Bursaspor ve Schalke'yi konuk edecek Galatasaray'ın sonraki durağı Malatya deplasmanı olacak. Akabinde derbide F.Bahçe'yi misafir edecek olan Aslan, Schalke ve Kayseri deplasmanlarıyla zorlu süreci tamamlayacak.