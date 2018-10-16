Beşiktaş sonunu getiremiyor

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 15 puan toplayan Beşiktaş, geride kalan haftalarda öne geçtiği maçlarda rakiplerine 6 puan kaptırdı. Siyah beyazlılar bu alanda Çaykur Rizespor (10) ve Sivasspor (9) sonrasında 3. basamakta yer aldı.

Siyah beyazlılar, Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarında 1-0, Konyaspor maçında ise 2-1 öne geçmesine rağmen beraberliğe razı geldi. Öne geçtiği maçlarda rakipleri G.Saray ve Başakşehir puan vermezken, Trabzonspor 2, Fenerbahçe ise 3 puan bıraktı. Beşiktaş geriye düştüğü maçları da çevirmekte zorlandı.

Siyahbeyazlılar bu maçlarda 5 puan alabilirken, Erzurumspor, Antalya ve Konyaspor karşılaşmalarının sadece 1 tanesini (Erzurumspor) lehine çevirebildi. Şenol Güneş'in ekibi maçlarının ortalama 29 dakikasını skor olarak önde geçmeyi başardı.



Öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlar