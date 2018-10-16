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sonunu getiremiyor

öne geçtiği maçlarda da kazanmayı başaramadı. Spor Toto Süper Lig'de skor avantajını elde ettiği mücadelelerde rakiplerine 6 puan kaptıran Beşiktaş kaybettiği puan rakamıyla Çaykur Rizespor (10) ve DG Sivasspor (9) sonrası en kötü 3'üncü ekip oldu.

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
Beşiktaş sonunu getiremiyor

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 15 puan toplayan , geride kalan haftalarda öne geçtiği maçlarda rakiplerine 6 puan kaptırdı. Siyah beyazlılar bu alanda Çaykur Rizespor (10) ve Sivasspor (9) sonrasında 3. basamakta yer aldı.

Siyah beyazlılar, Bursaspor ve Fenerbahçe maçlarında 1-0, Konyaspor maçında ise 2-1 öne geçmesine rağmen beraberliğe razı geldi. Öne geçtiği maçlarda rakipleri G.Saray ve Başakşehir puan vermezken, Trabzonspor 2, Fenerbahçe ise 3 puan bıraktı. Beşiktaş geriye düştüğü maçları da çevirmekte zorlandı.

Siyahbeyazlılar bu maçlarda 5 puan alabilirken, Erzurumspor, Antalya ve Konyaspor karşılaşmalarının sadece 1 tanesini (Erzurumspor) lehine çevirebildi. 'in ekibi maçlarının ortalama 29 dakikasını skor olarak önde geçmeyi başardı.

Öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlar

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Beşiktaş sonunu getiremiyor
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