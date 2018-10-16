Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş'ta Adem Ljajic sevinci

'ta sevinci

Sırbistan Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrasında İstanbul'a dönen , tedaviye beklenenden çabuk yanıt verdi. Bugün takımla çalışacak olan yıldız futbolcu, Göztepe deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 11:04
Beşiktaş'ta Adem Ljajic sevinci

Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlanan ve sağ kasık adalesinde yırtık tespit edilen , yapılan tedaviye beklenenden hızlı yanıt verdi ve bugün takımla birlikte çalışmalara katılacak. Yapılan tetkiklerin ardından sakatlığının hızla iyileştiği görülen Ljajic, fizyoterapist kontrolünde yapacağı antrenmanın ardından tekrar muayene edilecek. Sırp futbolcunun bu hafta sonu oynanacak olan Göztepe karşılaşmasında kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

U21 takımıyla oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrasında karşılaşmayı yarıda bırakan Adriano'nun da tedavisine hemen başlandı. Brezilyalı futbolcunun dizinde oluşan ödemin giderilmesinden sonra bu futbolcu tekrar kontrolden geçecek. Adriano'nun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Adem Ljajic sevinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN