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, 'i son dakikalarda geçti

Milli takım düzeyinde oynanan hazırlık maçlarında , 'i 1-0 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 00:40
Brezilya, Arjantin'i son dakikalarda geçti

2018 FIFA Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Güney Amerika takımları ile , Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda karşılaştı. Brezilya, Messi'nin oynamadığı karşılaşmayı, Miranda'nın 90+3'üncü dakikada attığı gollle 1-0 kazandı.

Son dünya 3'üncüsü Belçika, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda Hollanda'yı ağırladı. Müsabaka, Belçikalı Mertens'in 6 ve Hollandalı Groeneveld'in 27. dakikadaki golleriyle 1-1 sonuçlandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye ile aynı grupta yer alan İsveç ise Slovakya ile 1-1 berabere kaldı.

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Brezilya, Arjantin'i son dakikalarda geçti
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