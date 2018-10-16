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cinayetinin ardından 'ın satışı iptal oldu

'ın Suudi Prens 'a satılması planı, cinayeti sonrası rafa kalktı.

SABAH İNTERNET Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 10:57
Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Manchester United'ın satışı iptal oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ın 'ın veliaht Prensi 'a satılacağı iddia edilmişti. Ancak 'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda kaybolması ve burada öldürüldüğüne dair açıklamalar yapılmasının ardından bu alışveriş de iptal oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'A SATMAYACAKLARINA 'YEMİN ETTİLER'

Manchester United'ın sahibi Amerikalı Glazer ailesinin kulüpte söz sahibi isimlerinden olan 'ın bir yatırım konferansına katılmak için gittiği Riyad'da Prens Salman ile de görüşeceği ve Manchester United'ın satışını konuşacakları gazetelere yansımıştı. Salman'ın 'Kırmızı Şeytanlar'ı satın almak için 4 milyar Euro teklif etmeye hazırlandığı belirtilse de bu anlaşmanın en azından şu an için gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı.

İstanbul'da yaşanan Cemal Kaşıkçı cinayetinin, devlet görevlileri ve Prens Salman'a bağlı isimlerce yapılması nedeniyle İngilizlerin bu satıştan vazgeçtiği vurgulandı. Hatta İngiliz gazeteleri, Glazer ailesinin Manchester United'ın 'İngiliz' üyelerine böyle bir satışın gerçekleşmeyeceğine dair 'yemin ettiğini' bile yazdı.

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Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Manchester United'ın satışı iptal oldu
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