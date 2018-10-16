Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Hüseyin Eroğlu: "Cengiz Ünder uzayda bile oynar"

Hüseyin Eroğlu: " uzayda bile oynar"

Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, adı son günlerde Alman devi ile anılan eski oyuncuları için, “İtalya’da oynayamaz diyorlardı ama yaptıkları ortada. Bayern’de de oynar, uzayda bile oynar” dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 11:57
Hüseyin Eroğlu: Cengiz Ünder uzayda bile oynar

altyapısında yetiştikten sonra Medipol Başakşehir'e, oradan da İtalya'nın takımına transfer olan ve gösterdiği başarılı performans ile takımın değişmezleri arasına giren 'in adı Alman devi ile anılmaya başladı.

Yaşı ilerleyen Robben'in yerini Cengiz ile doldurmayı planlayan Bayern'in, milli futbolcu için 50 milyon Euro'yu gözden çıkardığı da iddialar arasında yer alırken, Cengiz'i en iyi tanıyan isimlerin başında gelen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, transferin gerçekleşmesinin kendisini şaşırtmayacağını söyledi.

Eroğlu, "Cengiz'in geldiği konum açık söylemek gerekirse bizi şaşırtmıyor. Daha da iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bayern Münih'e transferi benim için sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

ALTINORDU'NUN HAKLI GURURU

Cengiz'in Robben'in yerini doldurabileceğinin altını çizen başarılı teknik adam, "Cengiz, İtalya'ya ya giderken bazı kesimler oranın sert bir lig olduğunu ve başarılı olamayacağını söylüyorlardı. Ancak Cengiz kendisini kanıtladı. O yüzden Bayern Münih'te de Robben'in yerini doldurur. Cengiz, özellikleri olan çok iyi bir oyuncu. Uzayda bile oynar" diye konuştu.

Altınordu olarak yaşanan bu gelişmelerin kendilerini gururlandırdığını aktaran Eroğlu, "Bizim oyuncularımız rekor kıra kıra transfer oluyorlar. Bu durum bizi hem gururlandırıyor hem de motivasyonumuzu arttırıyor" dedi.

GÖZÜNÜ ESKİŞEHİRSPOR'A DİKTİ

Göztepe ile oynanan hazırlık maçında takımın ortaya koyduğu performansı beğendiğini belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Eskişehirspor karşısında mutlak galibiyet istediklerini belirtti. Eroğlu, "Zor bir karşılaşma olacak. Ancak kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyoruz. Bu tarz maçların telafisi olmaz" şeklinde konuştu.

Başarılı futbol adamı, Göztepe ile oynanan hazırlık maçında burnu kırılan Murat Uçar'ın durumunun 1-2 gün içerisinde netlik kazanacağını da sözlerine ekledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Hüseyin Eroğlu: "Cengiz Ünder uzayda bile oynar"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN