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’den tarihi zafer

Giriş Tarihi: 16.10.2018
İngiltere’den tarihi zafer
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup mücadelesinde deplasmanda 'yı 3-2 mağlup etti. Ani ataklarla çok etkili olan Ada ekibi, 16 ve 38. dakikalarda Sterling ve 29. dakikada Rashford'un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Ev sahibinin Sevilla'da oynanan mücadelenin ikinci yarısında 58'de Paco Alcacer ve 90+7'de ile bulduğu goller skoru değiştirmekten öteye gidemedi. İngiltere'nin Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini aldığı maç, aynı zamanda İspanya'nın tarihinde ilk kez iç sahada oynadığı bir resmi maçta kalesinde üç gol görmesiyle tarihe geçti.
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