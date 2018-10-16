İngiltere’den tarihi zafer

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup mücadelesinde İngiltere
deplasmanda İspanya
'yı 3-2 mağlup etti. Ani ataklarla çok etkili olan Ada ekibi, 16 ve 38. dakikalarda Sterling ve 29. dakikada Rashford'un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Ev sahibinin Sevilla'da oynanan mücadelenin ikinci yarısında 58'de Paco Alcacer ve 90+7'de Sergio Ramos
ile bulduğu goller skoru değiştirmekten öteye gidemedi. İngiltere'nin Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini aldığı maç, aynı zamanda İspanya'nın tarihinde ilk kez iç sahada oynadığı bir resmi maçta kalesinde üç gol görmesiyle tarihe geçti.