Ljajic’ten iyi, Adriano’dan kötü haber

Süper Lig'de hafta sonu Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'a sakat futbolcularından bir iyi, bir de kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılarda, Adriano'nun Göztepe karşısında forma giyemeyeceği açıklandı.

Sırbistan Milli Takımı'nın kampında sakatlanan Adem Ljajic'in ise çekilen MR'ı sonrası durumunun sanılandan daha olumlu olduğu gözlendi. Kulüp, Ljajic'in bugün idmana çıkacağını duyurdu.

Sakatlığı tam geçmeden 21 yaş altı takımı ile yapılan maçta darbe alan Adriano'nun sol diz iç yan bağ ve kapsülünde gerilmeye bağlı ödem bulunuyor ve 3-4 hafta takımdan uzak kalması bekleniyor.