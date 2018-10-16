Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Başakşehir'den Arda Turan'a şok ceza!

Son dakika: 'den 'a şok ceza!

Medipol Futbol Kulübü, yıldız futbolcusu 'a 2 milyon 500 bin TL para cezası verdi.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 14:20 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 14:53
Son dakika: Başakşehir'den Arda Turan'a şok ceza!

Medipol 'in resmi internet sitesinden 'la ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuz 15.10.2018 tarihinde saat 19:30'da tek gündem maddesi ile olağanüstü toplanmış ve oyuncumuz Arda Turan'la ilgili bir kısmını aşağıda açıkladığımız bazı kararlar almıştır.

Başakşehir'den Arda Turan'a şok ceza!

Milli Takım maçları nedeniyle verilen 3 günlük izin sırasında futbolcumuzun işlediği iddia edilen ve medyaya yansıyan fiillerinin İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün etik ve profesyonel anlayışı ile hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtmek isteriz.

Konunun yargıya intikal etmesi sebebiyle ek karar ve yaptırım haklarımızı saklı tutarak, kendisini 2 milyon 500 bin TL para cezası ile cezalandırdığımızı, oyuncunun profesyonel yükümlülüklerinin yargı kararını verene kadar devam edeceğini kamuoyuna bildiririz.

Saygılarımızla

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü"

Ahmet Çakar: Arda ve Berkay’ın zerre kadar farkı yok

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başakşehir'den Arda Turan'a şok ceza!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN