Son dakika: Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Geçtiğimiz sezon, ilk yarının bitimine 1 maç kala göreve gelen ve 22 Aralık 2017 tarihinde sarı kırmızılı kulüp ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli çalıştırıcı, takımını 2017-2018 sezonu şampiyonluğuna taşıdı. Bu sezon da geride kalan 8 haftanın ardından 18 puanla ligin zirvesinde bulunan Galatasaray'da, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Terim ile sözleşme uzatma kararı alındı ve yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Fatih Terim yönetiminde 302 resmi maça çıkan Galatasaray; 198 galibiyet, 65 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 647 gol atan sarı kırmızılılar kalesinde 277 gol gördü. Galatasaray, Terim yönetiminde, 7'si Süper Lig ve 1'i UEFA Kupası olmak üzere 17 kupa kazandı.

Anlaşmanın mali detayları henüz belli olmadı.