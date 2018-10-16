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Son dakika: , 'in sözleşmesini uzattı

Son dakika haberi..., teknik direktör 'in sözleşmesini 202-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 18:14 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 19:05
Son dakika: Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini uzattı

'in son şampiyonu , teknik direktör 'in sözleşmesini 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Geçtiğimiz sezon, ilk yarının bitimine 1 maç kala göreve gelen ve 22 Aralık 2017 tarihinde sarı kırmızılı kulüp ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli çalıştırıcı, takımını 2017-2018 sezonu şampiyonluğuna taşıdı. Bu sezon da geride kalan 8 haftanın ardından 18 puanla ligin zirvesinde bulunan Galatasaray'da, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Terim ile sözleşme uzatma kararı alındı ve yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Fatih Terim yönetiminde 302 resmi maça çıkan Galatasaray; 198 galibiyet, 65 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 647 gol atan sarı kırmızılılar kalesinde 277 gol gördü. Galatasaray, Terim yönetiminde, 7'si Süper Lig ve 1'i UEFA Kupası olmak üzere 17 kupa kazandı.

Anlaşmanın mali detayları henüz belli olmadı.

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Son dakika: Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini uzattı
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