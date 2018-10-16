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'nde toplu sonuçlar

'nde dördüncü hafta, 9 maçla tamamlandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 00:44 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 00:45
UEFA Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.

Avrupa futbolunun iki büyük takımının karşı karşıya geldiği A Ligi 1. Grup maçında Fransa, Almanya'yı konuk etti.

Almanya, Kroos'un 14. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 62. dakikada skoru eşitleyen Griezmann, 80. dakikada kullandığı penaltıyı da gole çevirerek Fransa'nın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Üç maçtan bir puan çıkarabilen Almanya'nın finallere gitme şansı kalmadı.

B Ligi 1. Grup'ta konuk ettiği Çekya'yı 1-0 yenen Ukrayna ise A Ligi'ne yükseldi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas, takımının Ermenistan'a 4-0 yenildiği maçta, 57. dakikada girdiği sahayı, 90+3'üncü dakikada kırmızı kart görerek terk etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A LİGİ

1. Grup: Fransa-Almanya: 2-1

- B LİGİ

1. Grup: Ukrayna-Çekya: 1-0

4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Galler: 0-1

- C LİGİ

3. Grup: Slovenya-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-1

Norveç-Bulgaristan: 1-0

- D LİGİ

1 Grup: Kazakistan-Andorra: 4-0

Letonya-Gürcistan: 0-3

4. Grup: Ermenistan-Makedonya: 4-0

Cebelitarık-Lihtenştayn: 2-1

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UEFA Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar
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